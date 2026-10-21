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21.10.2026 06:31:29
ServisFirst Bancshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ServisFirst Bancshares ließ sich am 19.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ServisFirst Bancshares die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ServisFirst Bancshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0,600 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 270,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 254,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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