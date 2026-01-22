ServisFirst Bancshares stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ServisFirst Bancshares gab am 19.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,58 USD gegenüber 1,19 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ServisFirst Bancshares in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 267,1 Millionen USD im Vergleich zu 252,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,06 USD. Im Vorjahr hatte ServisFirst Bancshares 4,16 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat ServisFirst Bancshares in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,02 Milliarden USD im Vergleich zu 981,19 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at