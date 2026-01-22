|
22.01.2026 06:31:28
ServisFirst Bancshares stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ServisFirst Bancshares gab am 19.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,58 USD gegenüber 1,19 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ServisFirst Bancshares in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 267,1 Millionen USD im Vergleich zu 252,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,06 USD. Im Vorjahr hatte ServisFirst Bancshares 4,16 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat ServisFirst Bancshares in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,02 Milliarden USD im Vergleich zu 981,19 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.