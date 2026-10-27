Servyou Software Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Servyou Software Group A lud am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 555,7 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Servyou Software Group A einen Umsatz von 503,7 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at