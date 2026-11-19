S.E.S Aktie
WKN DE: 887913 / ISIN: JP3161580000
|
19.11.2026 08:01:01
SES AI: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, SES AI (NYSE:SES) announced a 25% sequential narrowing of its net loss to $13.4 million. It's pivoting from legacy energy storage hardware toward specialized defense and software markets where it owns production facilities. Three things management said on the call stand out.
Management is directing capital into drone battery manufacturing. The company completed the scale-up at its South Korean factory to satisfy National Defense Authorization Act (NDAA) compliance rules, which mandate non-Chinese defense supply chains.
Energy storage systems (ESS), which supply stationary battery power, generate nearly half of current revenue. SES AI uses Edgebox, its on-site software device, to calculate state-of-charge metrics far more accurately than legacy tools, letting customers purchase less physical hardware.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu S.E.S. CO LTD
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu S.E.S. CO LTD
Aktien in diesem Artikel
|SES AI Corporation Registered Shs -A-
|0,49
|-7,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- US-Börsen schließen mit deutlichen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.