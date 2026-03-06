SES AI A präsentierte Quartalsergebnisse

SES AI A lud am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte SES AI A -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 4,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SES AI A 2,0 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,220 USD beziffert, während im Vorjahr -0,310 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SES AI A 21,00 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 929,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,04 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at