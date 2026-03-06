|
06.03.2026 06:31:28
SES AI A präsentierte Quartalsergebnisse
SES AI A lud am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte SES AI A -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 4,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SES AI A 2,0 Millionen USD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,220 USD beziffert, während im Vorjahr -0,310 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SES AI A 21,00 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 929,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,04 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
