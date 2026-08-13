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13.08.2026 06:31:29
SES AI A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SES AI A präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,63 Prozent auf 5,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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