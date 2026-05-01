01.05.2026 06:31:29

Sesa Goa: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sesa Goa präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,15 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sesa Goa 8,92 INR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 246,09 Milliarden INR, gegenüber 404,55 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 39,17 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 44,58 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 38,97 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 48,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 784,37 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 536,96 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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