28.10.2025 06:31:28
Seshasayee Paper Boards gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Seshasayee Paper Boards hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,72 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,73 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,09 Prozent auf 3,46 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
