Seshasayee Paper Boards legte Quartalsergebnis vor

Seshasayee Paper Boards veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 4,32 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seshasayee Paper Boards 4,50 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Seshasayee Paper Boards in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,92 Milliarden INR im Vergleich zu 5,02 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,70 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 18,13 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 17,10 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,49 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at