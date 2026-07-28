Seshasayee Paper Boards präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Seshasayee Paper Boards hat am 25.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,30 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,56 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,92 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Seshasayee Paper Boards 3,85 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at