Seshasayee Paper Boards stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Seshasayee Paper Boards ließ sich am 24.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Seshasayee Paper Boards die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,03 INR gegenüber 3,72 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seshasayee Paper Boards im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,03 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at