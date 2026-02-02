Seshasayee Paper Boards vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Seshasayee Paper Boards hat am 31.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,10 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3,87 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Seshasayee Paper Boards 4,31 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

