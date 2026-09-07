LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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07.09.2026 21:19:01
Set a Fair Starting Line, as Favorites Can Falter
On Dec. 4, 2024, The Trade Desk (NASDAQ:TTD) touched $141.53. Our first Rule Breakers recommendation, made in February 2017 at a split-adjusted $3.43 a share, was up more than 40-fold.On Aug. 18 this year, we issued a sell alert at $13.42. Same position, finishing up less than fourfold.And Arista Networks (NYSE:ANET), a stock that spent a decade behind The Trade Desk, is now up more than 40-fold itself.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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