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21.04.2026 16:45:00
Set It and Forget It: 3 Monster Dividend Stocks Worth Holding for 10 Years
If you're like most people, you don't have a lot of free time. And you probably don't want to use what precious little you have managing your portfolio. You just want to buy a few high-quality stocks and then forget about them until it's time to retire. Here are three dividend stocks you can buy, set up for automatic dividend reinvestment, and forget for the next decade. Their combination of high dividend yields and steady dividend growth should give them the fuel to generate monster total returns in the coming years. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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