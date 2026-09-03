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03.09.2026 06:31:29
Setco Automotive: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Setco Automotive veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,93 INR, nach -1,370 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,51 Milliarden INR – ein Plus von 18,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Setco Automotive 2,11 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -7,860 INR je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 8,05 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 7,19 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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