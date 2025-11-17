Setco Automotive veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Setco Automotive präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,99 INR. Im Vorjahresquartal hatten -2,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,79 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at