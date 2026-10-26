Setco Automotive veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Setco Automotive präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,22 INR, nach -2,610 INR im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 70,41 Prozent auf 529,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at