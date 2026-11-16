Honeywell Technologies Aktie
WKN DE: A42C19 / ISIN: US4385162056
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17.11.2026 00:42:18
Seth Klarman’s Baupost Group Takes New Position in Honeywell Aerospace in Q3
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Nachrichten zu Honeywell Technologies
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12.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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12.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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12.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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09.11.26
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09.11.26
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09.11.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Honeywell Technologies
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