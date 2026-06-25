Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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25.06.2026 15:56:08
"Setzen auf realistische Ziele": Bahnchefin Palla holt Ex-VW-Manager und verspricht mehr Pünktlichkeit
Anfang der Woche stoppt eine massive Funkstörung den Bahnverkehr bundesweit. Bahnchefin Palla will die Weichen des Konzerns neu stellen und verspricht Fahrgästen mehr Zuverlässigkeit und bessere Qualität. Allerdings kassiert sie dafür zunächst "unerreichbare Versprechen".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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