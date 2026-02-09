Seven Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Seven Bank hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Seven Bank vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 359,0 Millionen USD gegenüber 349,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at