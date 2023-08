Seven Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Seven Bank veröffentlichte am 04.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,51 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seven Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 35,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 3,44 JPY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 40,63 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at