Seven Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Seven Bank hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,77 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 55,41 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 12,14 JPY. Im letzten Jahr hatte Seven Bank einen Gewinn von 15,57 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Seven Bank 216,99 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 211,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at