Seven Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Seven Bank hat am 03.02.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 4,73 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 40,35 Milliarden JPY gegenüber 35,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 5,06 JPY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 40,00 Milliarden JPY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at