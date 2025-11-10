|
10.11.2025 06:31:29
Seven Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Seven Bank lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seven Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 360,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 351,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
