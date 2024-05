Seven Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Seven Bank hat am 10.05.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2024 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Seven Bank ein EPS von 0,230 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 346,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 296,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,35 Milliarden USD – ein Plus von 18,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Seven Bank 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at