Seven Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Seven Bank hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 5,77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Seven Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 5,70 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 58,06 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Seven Bank 53,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at