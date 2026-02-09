Seven Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Seven Bank gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,31 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,31 Milliarden JPY – ein Plus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Seven Bank 53,18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at