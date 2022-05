Seven Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Seven Bank präsentierte am 06.05.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,50 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,42 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 33,75 Milliarden JPY gesehen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 17,71 JPY beziffert, während im Vorjahr 22,01 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Seven Bank hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 136,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 137,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 17,17 JPY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 130,90 Milliarden JPY beziffert.

