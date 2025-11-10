Seven Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Seven Bank ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Seven Bank die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,70 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Seven Bank im vergangenen Quartal 53,12 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Seven Bank 52,49 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at