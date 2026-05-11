Seven Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Seven Bank äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 353,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 358,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,810 USD. Im Vorjahr waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,44 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at