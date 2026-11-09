Seven Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Seven Bank präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,390 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Seven Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 364,6 Millionen USD im Vergleich zu 360,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at