Seven Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Seven Bank hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 5,63 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Seven Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 3,65 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 56,78 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 53,16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at