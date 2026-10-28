Hills Aktie
WKN: 534484 / ISIN: AU000000HIL8
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28.10.2026 20:51:01
Seven Hills: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Seven Hills Realty Trust (NASDAQ:SEVN) reported loan originations of $122 million while lowering its commercial office concentration. The real estate investment trust is recycling trapped cash into higher-yielding assets to cover its $0.28 quarterly dividend per share.
Three things management said stand out.
Realized losses on legacy office loans stayed well below Current Expected Credit Losses reserves, which are credit loss accounting reserves set aside for bad loans. That's allowing Seven Hills to free up trapped capital and cut its office portfolio share to 13%.
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