Seven Hills Realty Trust Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Seven Hills Realty Trust Registered hat am 21.02.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,410 USD. Im Vorjahresviertel hatte Seven Hills Realty Trust Registered 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,76 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 71,75 Millionen USD, während im Vorjahr 55,99 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 38,35 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at