29.10.2025 06:31:28
Seven Hills Realty Trust Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Seven Hills Realty Trust Registered hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,23 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seven Hills Realty Trust Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 16,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
