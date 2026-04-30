Seven Hills Realty Trust Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Seven Hills Realty Trust Registered äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 15,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at