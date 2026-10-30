Seven Hills Realty Trust Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Seven Hills Realty Trust Registered hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Seven Hills Realty Trust Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,230 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,3 Millionen USD – ein Plus von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Seven Hills Realty Trust Registered 14,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at