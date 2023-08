Seven Hills Realty Trust Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Seven Hills Realty Trust Registered veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,370 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

