Seven Hills Realty Trust Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Seven Hills Realty Trust Registered hat am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Seven Hills Realty Trust Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,00 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Seven Hills Realty Trust Registered 58,87 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 67,04 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at