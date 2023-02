Seven Hills Realty Trust Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Seven Hills Realty Trust Registered präsentierte am 14.02.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,370 USD gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at