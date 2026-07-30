Seven Hills Realty Trust Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Seven Hills Realty Trust Registered hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,55 Prozent auf 15,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at