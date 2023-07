Seven i: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Seven i hat am 14.07.2023 die Bücher zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 47,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Seven i 73,65 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 2 650,67 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 447,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 68,05 JPY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2 509,72 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at