Seven i gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Seven i hat am 13.10.2023 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 115,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 80,44 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seven i in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2 896,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3 204,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 101,70 JPY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2 903,66 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at