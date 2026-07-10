Seven i hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Seven i hat am 09.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 26,21 JPY gegenüber 18,97 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2 777,37 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2 378,82 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at