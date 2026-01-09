Seven i öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Seven i hat am 08.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Seven i hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,39 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,77 Prozent auf 2 434,30 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3 034,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at