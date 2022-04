Seven I präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Seven I lud am 08.04.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,162 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,34 Prozent auf 20,98 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,176 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 21,13 Milliarden USD erwartet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,963 USD, nach 0,926 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 70,61 Milliarden USD – ein Plus von 34,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Seven I 52,62 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 73,41 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at