Seven i präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Seven i hat am 08.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 28,05 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 28,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent auf 3 081,45 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 839,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at