Seven I präsentierte Quartalsergebnisse

Seven I äußerte sich am 07.10.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2022 abgelaufenen Quartals.

Seven I hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,278 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,321 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,49 Prozent auf 22,12 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,254 USD sowie einen Umsatz von 23,02 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at