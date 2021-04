Seven i: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Seven i veröffentlichte am 09.04.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,02 JPY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1.596,12 Milliarden JPY geschätzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 180,23 JPY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 5.778,72 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at