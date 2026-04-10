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10.04.2026 06:31:29
Seven i stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Seven i hat am 09.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 39,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Seven i 42,18 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 2 379,33 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 18,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2 903,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 118,81 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seven i 66,62 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 10 430,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 12,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11 972,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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